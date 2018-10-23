Суд: Мужчина с шизофренией вывез из зоны АТО арсенал оружия

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Защита утверждала в суде, что обвиняемый воевал в АТО, в том числе по контракту, однако не предоставила никаких подтверждений этого

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В Киеве мужчину приговорили к условному тюремному заключению и принудительному психиатрическому лечению в стационаре за хранение арсенала оружия и взрывчатки. Соответствующий приговор Оболонского райсуда Киева от 18 октября опубликован в Едином реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, обвиняемый вместе с сообщником в 2014 году вывезли из зоны АТО большое количество боеприпасов и оружия. Часть оружия мужчина продал.

В суде он признал свою вину в полном объеме.

Во время рассмотрения дела суд установил, что после участия в боевых действиях в Афганистане в 1986 году обвиняемый был признан негодным к воинской службе, а с 1997 года имеет вторую группу инвалидности. С 1998 г он находился на консультативном учете у врача психиатра с диагнозом параноидная форма шизофрении, а также проходил стационарное лечение.

В тексте решения суда сказано, что в период нахождения в зоне АТО обвиняемый также "проявлял признаки шизофрении параноидальной, неполной ремиссии" и "не был способен в полной мере осознавать свои действия и руководить ими".

Суд признал мужчину виновным в незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Приговор - лишение свободы на срок 4 года и 6 месяцев с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

Также суд постановил применить к мужчине принудительное психиатрическое лечение.

В тексте приговора говорится, что защита подсудимого заявляла о его участии в АТО, в том числе в качестве военнослужащего по контракту, однако не предоставила суду подтверждающих это сведений, в том числе удостоверения участника боевых действий.

В мае сотрудники Национальной полиции обнаружили и изъяли арсенал оружия и боеприпасов в гараже в Днепровском районе Киева.