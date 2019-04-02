Суд вынес приговор одному из организаторов псевдовыборов боевиков

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Председателю комиссии по проведению незаконных псевдовыборов террористов во временно оккупированном Донбассе вынесли обвинительный приговор. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Поддержав правовую позицию прокуратуры Донецкой области, Славянский горрайонный суд признал 68-летнюю жительницу Горловки виновной в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы Украины", - отметили в пресс-службе.

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Уголовное производство было открыто согласно ч.2 ст. 110 Уголовного кодекса(посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Суд установил, что в ноябре 2018 года женщина участвовала в организации и проведении в ОРДО незаконных "выборов" главаря и так называемых депутатов террористической организации ДНР.

"Дав добровольное согласие на занимание должности председателя участковой избирательной комиссии, которая находилась в помещении одного из учебных заведений Горловки, женщина лично доставила из Донецка бюллетени для так называемого голосования, пересчитала их, поставив на каждом печать с номером избирательного участка, а также руководила обустройством помещения мебелью, урнами и кабинками для голосования", - подчеркнули в пресс-службе.

11 ноября обвиняемая координировала работу членов комиссии, распределяла обязанности, проводила консультации избирателей, а после окончания голосования и подсчета голосов, подписала итоговые протоколы, которые вместе с бюллетенями увезла в так называемую центральную избирательную комиссию ДНР, которая находилась в захваченном гибридной армией РФ Донецке.

После этого она получила денежное вознаграждение в сумму 3250 рублей (1625 грн, - ред.)

"Суд учел искреннее раскаяние пенсионерки и активное содействие расследованию и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком на один год", - уточнили в пресс-службе.

Франция и Германия заявили о грубом нарушении минских соглашений Россией, которая проводит псевдовыборы на оккупированных территориях Донбасса.

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