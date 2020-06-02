Сумчанин хотел создать "народную республику", но сбежал в Россию - прокуратура

Суд (фото - pixabay.com)

Сумчанин вместе с подельником планировали в 2015 году собрать террористическую группу и создать "Сумскую народную республику". Об этом сообщает прокуратура Сумской области, которая передала дело в суд.

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Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность).

К сумчанину применили процедуру специального досудебного расследования, так как он длительное время скрывается от следствия на территории РФ. Его сообщник уже признан виновным и заочно приговорен к 13 годам и восьми месяцам лишения свободы.

20 сентября 2019 года в Мариуполе признали виновной гражданку Украины , которая организовывала сепаратистский псевдореферендум в городе в 2014 году.

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