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Сумчанин хотел создать "народную республику", но сбежал в Россию - прокуратура

Сумчанин хотел создать "народную республику", но сбежал в Россию - прокуратура - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
02.06.2020, 12:59

Мужчину из Сум, который длительное время скрывается в России, будут судить заочно - за попытку создать террористическую группу

Сумчанин вместе с подельником планировали в 2015 году собрать террористическую группу и создать "Сумскую народную республику". Об этом сообщает прокуратура Сумской области, которая передала дело в суд. 

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Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность).

К сумчанину применили процедуру специального досудебного расследования, так как он длительное время скрывается от следствия на территории РФ. Его сообщник уже признан виновным и заочно приговорен к 13 годам и восьми месяцам лишения свободы.

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Наталия Софиенко
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