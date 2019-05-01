Сюр: два "Бессмертных полка" не поделили портреты ветеранов

Фото: EPA

Севастопольское представительство движения "Бессмертный полк" лишилось порядка 500 портретов участников Второй мировой войны. Как сообщает местное издание ForPost, портреты вчера, 30 апреля, вывезли из офиса организации.

Участники движения расценили это как кражу.

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"У нас есть опись имущества, которое находилось в офисе, но сразу видно, что около 500 портретов на штендерах исчезли, остальное будем смотреть по описи", – сказал журналистам председатель движения Василий Федорин.

В хищении портретов Федорин обвиняет Нину Прудникову, главу конкурирующей с его "Бессмертным полком" альтернативной организации с таким же названием. Якобы, именно ее члены организации видели вчера утром.

Год назад СМИ уже писали о конфликте двух конкурирующих представительств "Бессмертного полка" в Севастополе.