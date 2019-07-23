Террористы снова нарушили режим "бессрочного перемирия"

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Сегодня, 23 июля, боевики один раз нарушили режим "бессрочного перемирия", открыв огонь по украинским позициям в 08:50. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По направлению от оккупированного села Нижнее Лозовое террористы в течение десяти минут вели прицельный обстрел из гранатометов и стрелкового оружия по Вооруженным Силам Украины в Луганском.

Потерь среди военных нет. "Огонь наши военные не открывали, неукоснительно соблюдая всеобъемлющий "режим тишины", - уточнили в пресс-службе.

22 июля боевики один раз нарушили режим прекращения огня.

18 июля 2019 года представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Роман Бессмертный заявил, что с начала бессрочного перемирия в Донбассе (с 00:01 21 июля) предусмотрена ответственность за стрельбу.