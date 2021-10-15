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Требовали 2 млн евро. Во Львове полиция освободила похищенную и задержала подозреваемых

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15.10.2021, 13:55
Требовали 2 млн евро. Во Львове полиция освободила похищенную и задержала подозреваемых - Фото
Фото – пресс-служба Нацполиции

Во Львове полиция задержала подозреваемых в похищении девушки, она освобождена. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

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Сообщение о похищении 19-летней дочери жителя Червонограда поступило в полицию вчера, 14 октября, около 20:30. По словам заявителя, злоумышленники удерживали его дочь во Львове и требовали за ее освобождение 2 млн евро. Похитители угрожали, что в случае отказа заплатить выкуп он больше никогда не увидит дочь.

Оперативники угрозыска вместе со следователями по особо тяжким преступлениям установили, что злоумышленники удерживали жертву в квартире в одном из домов на Городоцкой улице во Львове.

Полиция освободила девушку и задержала троих подозреваемых – жителей Червонограда. Освобожденная девушка жива и невредима, с ней работает психолог.

  • В сентябре 2021 года СБУ задержала подозреваемых в похищении дочери депутата полтавского облсовета. За нее требовали $470 000.

Денис Юдин
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Львов похищение Нацполиция выкуп
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