Требовали 2 млн евро. Во Львове полиция освободила похищенную и задержала подозреваемых

Во Львове полиция задержала подозреваемых в похищении девушки, она освобождена. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

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Сообщение о похищении 19-летней дочери жителя Червонограда поступило в полицию вчера, 14 октября, около 20:30. По словам заявителя, злоумышленники удерживали его дочь во Львове и требовали за ее освобождение 2 млн евро. Похитители угрожали, что в случае отказа заплатить выкуп он больше никогда не увидит дочь.

Оперативники угрозыска вместе со следователями по особо тяжким преступлениям установили, что злоумышленники удерживали жертву в квартире в одном из домов на Городоцкой улице во Львове.

Полиция освободила девушку и задержала троих подозреваемых – жителей Червонограда. Освобожденная девушка жива и невредима, с ней работает психолог.

В сентябре 2021 года СБУ задержала подозреваемых в похищении дочери депутата полтавского облсовета. За нее требовали $470 000.

Денис Юдин

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