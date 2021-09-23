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Требовали $470 000. СБУ задержала группу, похитившую дочь депутата Полтавского облсовета

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2021, 10:33
Требовали $470 000. СБУ задержала группу, похитившую дочь депутата Полтавского облсовета - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины задержала группу, которая, по данным следствия, похитила дочь депутата Полтавского облсовета и влиятельного бизнесмена, требуя за нее $470 000 выкупа. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным спецслужбы, похищение дочери депутата организовал мужчина, который находится в киевском СИЗО и обвиняется в убийстве с особой жестокостью.

Несмотря на это ему удалось разработать план и организовать похищение девочки, пишут в СБУ. Мужчина нашел исполнителя в Интернете и предложил ему $100 000 вознаграждения.

По данным СБУ, сообщникам с помощью других лиц удалось похитить девочку. После этого похитители вступили в переговоры с родителями, угрожали расправой или смертью дочери и требовали $470 000 выкупа на биткоин-кошелек.

СБУ удалось установить и задержать похитителей, хоть они и конспирировались: общались друг с другом и родителями похищенной только через Telegram или Даркнет.

Задержанным объявили подозрения в вымогательстве и похищении человека. Всем им избрали меры пресечения.

LIGA.net пыталась выяснить фамилию депутата, однако в СБУ называть ее отказались.

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Марк Сировой
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