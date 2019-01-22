Трех одесситов задержали за избиение полицейского

В Одессе задержали трех местных жителей за избиение патрульного полицейского. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Там рассказали, что полицейский около Ивановского моста остановил автомобиль, водитель которого совершал маневр, не включив световой сигнал.
Водитель, по словам правоохранителей, на остановку отреагировал нецензурной бранью и вызвал "на подмогу" двух своих друзей. Позже все трое набросились на патрульного и избили его.
Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой и травмой грудной клетки.
Трех правонарушителей - одесситов 28-ми и 35-ти лет, а также 35-летнего жителя области - доставили в Малиновский отдел полиции.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) УК. Санкция статьи предполагает лишения свободы сроком на 5 лет.
16 января в Харькове двое неизвестных в масках совершили нападение с использованием оружия на офицера департамента уголовного розыска.