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22.01.2019, 18:39

Трех одесситов задержали за избиение полицейского

Трех одесситов задержали за избиение полицейского - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Полицейский около Ивановского моста остановил автомобиль, водитель которого совершал маневр, не включив световой сигнал

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В Одессе задержали трех местных жителей за избиение патрульного полицейского. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Там рассказали, что полицейский около Ивановского моста остановил автомобиль, водитель которого совершал маневр, не включив световой сигнал.

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Водитель, по словам правоохранителей, на остановку отреагировал нецензурной бранью и вызвал "на подмогу" двух своих друзей. Позже все трое набросились на патрульного и избили его.

Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой и травмой грудной клетки.

Трех правонарушителей - одесситов 28-ми и 35-ти лет, а также 35-летнего жителя области - доставили в Малиновский отдел полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) УК. Санкция статьи предполагает лишения свободы сроком на 5 лет.

16 января в Харькове двое неизвестных в масках совершили нападение с использованием оружия на офицера департамента уголовного розыска.

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Теги: полиция, нападение, избиение, патруль
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