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Трем главам сельсоветов объявили о подозрении в краже 2,4 млн грн

Трем главам сельсоветов объявили о подозрении в краже 2,4 млн грн - Фото
Коррупция (фото - depositphotos.com)
28.09.2019, 10:05

В прокуратуре Киева заявляют, что чиновники украли 2,4 млн гривень, выделенных на ремонт дорог

Прокуратура Киева объявила о подозрении трем главам сельских советов Киевской области по факту хищения 2,4 млн гривень, которые были выделены на ремонт дорог в Вышгородском районе. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. 

Как установило следствие, на протяжение 2017-2018 годов чиновники села Хотянивка, Новоселки и Новые Петровцы в Вышгородском районе Киевской области подписали акты приема выполненных строительных работ с директором фирмы, занимающейся ремонтными работами асфальтных дорог, и перечислили на счет организации более 20 млн гривень. 

Правоохранители заявляют, что работы были проведены не полностью и некачественно, а их объем не отвечает ведомостям, указанным в документах. Убыток составляет 2,4 млн гривень. 

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коррупция прокуратура сельсовет
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