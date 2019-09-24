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Тротуары и ЖКХ. На что жаловались в НАБУ после призыва Зеленского

Тротуары и ЖКХ. На что жаловались в НАБУ после призыва Зеленского - Фото
НАБУ (фото - пресс-служба НАБУ)
24.09.2019, 19:35

Вчера президент призвал всех сообщать о коррупции, откатах и прочих преступлениях в НАБУ

В Национальном антикоррупционно рассказали, как повлияло на работу горячей линии ведомства вчерашнее обращение президента Владимира Зеленского.

Напомним, вчера президент в специально записанном видео призвал украинцев не только оплачивать коммунальные услуги и платить налоги, но и сообщать о взятках, откатах и прочих преступлениях на горячую линию Национального антикоррупционного бюро.

В пресс-службе НАБУ корреспонденту LIGA.net сообщили, что бесплатная горячая линия начала работать с февраля 2016 года. В колл-центре работают семь сотрудников. Они, помимо ответов на телефонные звонки, также обрабатывают сообщения на электронной почте и специальной форме на сайте бюро.

Ежедневно в среднем на горячую линию поступает около 10-15 звонков. Вчера этот показатель превысил восемь десятков - обратились 82 человека. Примерно столько обращений туда поступало на старте работы, отметили в пресс-службе.

Среди основных причин обращений за вчера в НАБУ выделили следующие:

  • нарушение социальных, трудовых, земельных прав и законных интересов;
  • узнавали о подследственности НАБУ, контактах других органов, противодействующих коррупции;
  • ненадлежащее досудебное расследование других органов;
  • проблемы в сфере ЖКХ, ненадлежащее состояние тротуаров, канализации и тому подобное.

В бюро не уточнили, сколько из вчерашних сообщений касались именно их подследственности. Но заверили, что все жалобы зарегистрированы, им предоставляют первичную правовую оценку и готовят ответы.

LIGA.net напоминает: НАБУ занимается делами топ-коррупционеров. В набсовете бюро вчера призвали президента не распространять дезинформацию о полномочиях НАБУ.

  • 23 сентября Зеленский также призвал "ежедневно делать небольшие шаги навстречу новой ментальности" и заявил, что "начинает с себя", подписывая законопроект об импичменте президента.

Читайте также: Украинцы "за" расширение полномочий Зеленского по НАБУ и САП

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набу обращения Владимир Зеленский тротуары ЖКХ борьба с коррупцией
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