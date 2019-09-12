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Украинцы "за" расширение полномочий Зеленского по НАБУ и САП

Украинцы "за" расширение полномочий Зеленского по НАБУ и САП - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.09.2019, 12:45

13% украинцев негативно относятся к возможному расширению полномочий президента по антикоррупционным органам

70% украинцев поддерживают расширение полномочий президента по назначению руководителей Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы Рейтинг

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3% респондентов не интересует этот вопрос, а 14% затрудняются ответить.

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При этом 13% опрошенных негативно относятся к идее расширения полномочий президента по назначению руководителей антикоррупционных органов. 

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