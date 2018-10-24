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24.10.2018, 17:07

Труп в машине: россиянина и его "пассажирку" отправили в РФ

Труп в машине: россиянина и его "пассажирку" отправили в РФ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Таможенная служба посчитала, что нахождение в Украине гражданина РФ с телом его мертвой супруги "нежелательно"

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Гражданина РФ, которого задержали вчера в пункте пропуска Гоптовка на украинско-российской границе при попытке незаконно ввезти в Украину труп женщины, отправили обратно в Россию. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Харьковской области.

Там сказали, что таможенники приняли решение отказать мужчине в пересечении границы на основании того, что он нарушил правила таможенно-пограничного контроля.

По словам представителя харьковской полиции, гражданин РФ обязан был указать в документах при пересечении границы, что в его автомобиле находится мертвое тело.

"Наши коллеги (из таможенной службы, - ред.) приняли решение, что их въезд на территорию Украины нежелателен", - сказала сотрудница пресс-службы полиции.

На вопрос, предложила ли украинская сторона мужчине варианты легализации его пересечения границы с телом супруги, в полиции ответили, что не могут комментировать это, так как подобное якобы не входит в их полномочия.

В пресс-службе также добавили, что факт смерти женщины был зарегистрирован на территории РФ, и "объективных данных о том, что в действиях этих граждан есть признаки преступления, совершенного на территории Украины, не установлено".

Вчера из России в Украину через пункт пропуска Гоптовка в Харьковской области гражданин РФ пытался ввезти труп женщины, выдавая ее за живую. Тело обнаружили пограничники в автомобиле Ford в сидячем положении на заднем сидении. Также в автомобиле находился сын мужчины, который имеет украинский паспорт. Они пояснили, что везли тело в Запорожскую область для захоронения.

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Теги: граница, гоптовка, тело, автомобиль, труп
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