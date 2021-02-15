Турция согласилась принять самолет SkyUp с украинцами с Занзибара — Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что Турция дала согласие на прилет в Анталию самолета SkyUp с украинцами с Занзибара. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Информирую по проблеме вылета самолета SkyUp с Занзибара. От турецкой стороны получили необходимое разрешение вылета на Анталию и далее на Киев. Скоро всех вернем", – написал Криклий.

На африканском острове Занзибар в Танзании застряли 180 украинских туристов – они не смогли вылететь из-за поломки самолета. При этом украинцы жаловались на то, что им не сразу предоставили ночлег, а также на плохие санитарные условия.

В SkyUp пояснили, что рейс PQ6972 Занзибар – Киев не вылетел по расписанию по техническим причинам, однако через несколько часов технически самолет уже был готов осуществить рейс. Вместе с тем, из-за ряда бюрократических процедур фактически сделать это не удалось. Представители авиакомпании вели переговоры с авиационными органами других стран для получения разрешений на пролет.

В компании заверили, что если документы на вылет 15 февраля не будут получены, то туристы смогут вылететь в Киев 16 февраля.

Вадим Ребрина

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