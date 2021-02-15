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"Ночевали на улице, везде антисанитария". С Занзибара не могут улететь 180 туристов

15.02.2021, 14:15
Иллюстративное фото: depositphotos.com

На африканском острове Занзибар в Танзании застряли 180 украинских туристов – они не могут вылететь из-за поломки самолета. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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По словам Николенко, сейчас МИД и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы решить вопрос возвращения туристов домой.

Отдельные пассажиры жаловались, что им не сразу предоставили ночлег, а после – на плохие условия, пишет BBC. "Мы сначала ночевали на улице, спали на траве, а после группу пассажиров<...>заселили в ужасный отель в опасном районе Занзибар Сити рядом с местным клубом и борделем", – рассказал один из туристов.

Жаловались украинцы и на повсевместные плохие санитарные условия. "Везде антисанитария, люди с детьми спят, где придется, точной информации нет, задержка каждые два часа<...>Тут сплошная антисанитария, всем людям страшно", – говорят украинцы.

При этом, по информации туроператора JoinUp, им удалось найти варианты для расселения людей и сейчас как раз происходит процесс поселения туристов в отели. Изначально украинцев планировали вернуть домой рейсом Занзибар – Анталия – Киев в 21:00 по киевскому времени 14 февраля, однако в итоге пока все они еще остаются на острове.

Читайте также: Куда полететь во время COVID-19: Занзибар – райский отдых с колоритом

Дарья Мостовая
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