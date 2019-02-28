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28.02.2019, 15:17

Из индийского Дели не могут улететь украинцы - МИД

Из индийского Дели не могут улететь украинцы - МИД - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Рейсы отменены из-за обострения между Индией и Пакистаном и закрытия воздушного пространства

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В связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном из Индии не могут вылететь граждане Украины. Об этом сообщает в Twitter консульская служба МИД.

Отменен ряд рейсов из Дели. Консул решает вопрос о возвращении украинцев.

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Ранее сегодня сообщалось, что из-за закрытия неба над Пакистаном в аэропортах азиатских городов застряли тысячи туристов.

27 февраля военно-воздушные силы Пакистана сбили два индийских военных самолета. В ответ на это ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16 после того и захватили в плен двоих пилотов.

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Теги: МИД, Индия, украинцы, пакистан
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