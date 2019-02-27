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27.02.2019, 10:40

Ответный удар: ВВС Индии сбили пакистанский истребитель

Ответный удар: ВВС Индии сбили пакистанский истребитель - Фото
Фото: EPA

ВВС Индии сбили пакистанский истребитель, который нарушил воздушное пространство в штате Джамму

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ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16 после того, как ВВС Пакистана сбили два военных самолета Индии. Об этом сообщает ANI.

Агентство указывает, что самолет нарушил воздушное пространство Индии в районах Пунч и Новшера в штате Джамму.

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Пилот успел катапультироваться.

Позже издание Times Of India процитировало официальных лиц, которые подтвердили, что пакистанский истребитель сбит за нарушение воздушного пространства.

Ранее сегодня военно-воздушные силы Пакистана сбили два индийских военных самолета.

26 февраля власти Индии сообщили, что нанесли удар по лагерю боевиков группировки Джаиш-е-Мухаммад на территории Пакистана.

23 ноября 2018 года на северо-западе Пакистана около границы с Афганистаном террорист въехал на традиционную пятничную ярмарку в городе Хангу района Оракзаи, оставил мотоцикл и позднее взорвал его. В результате погибли по меньшей мере 30 человек, еще 40 ранены.

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Теги: Индия, истребитель, пакистан, f-16
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