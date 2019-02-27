Ответный удар: ВВС Индии сбили пакистанский истребитель

Фото: EPA

ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16 после того, как ВВС Пакистана сбили два военных самолета Индии. Об этом сообщает ANI.

Агентство указывает, что самолет нарушил воздушное пространство Индии в районах Пунч и Новшера в штате Джамму.

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Пилот успел катапультироваться.

Позже издание Times Of India процитировало официальных лиц, которые подтвердили, что пакистанский истребитель сбит за нарушение воздушного пространства.

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