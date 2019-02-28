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28.02.2019, 11:30

Закрытое небо Пакистана: тысячи туристов застряли в аэропортах

Закрытое небо Пакистана: тысячи туристов застряли в аэропортах - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Около пяти тысяч пассажиров не могут вылететь из разных азиатских городов, большинство из них собирались лететь в Европу

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Из-за решения Пакистана закрыть воздушное пространство на фоне обострения с Индией, тысячи туристов не могут вылететь из аэропортов азиатских городов, сообщает Радио Свобода.

Рейсы в Европу отменили авиакомпании Thai Airways, Emirates, Qatar Airways, Etihad, Flydubai, Gulf Air, SriLankan Airlines, Air Canada поскольку маршруты самолетов проходили над Пакистаном. Singapore Airlines и British Airways направили рейсы другими маршрутами.

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По данным авиакомпаний, около пяти тысяч пассажиров не могут вылететь из разных азиатских городов, большинство из них собирались лететь в Европу.

Пакистан заявил, что воздушное пространство планируют открыть до полуночи 28 февраля.

27 февраля военно-воздушные силы Пакистана сбили два индийских военных самолета. В ответ на это ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16 после того и захватили в плен двоих пилотов.

Ранее сегодня стало известно, что власти Индии строят более 14 тысяч подземных укрытий для размещения семей, живущих вдоль границы с Пакистаном в штате Джамму и Кашмир на случай артиллерийских обстрелов. 

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Теги: Индия, туристы, самолеты, авиакомпании, пакистан, небо
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