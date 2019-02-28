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28.02.2019, 06:34

Индия строит тысячи бункеров возле Пакистана на случай войны: СМИ

Индия строит тысячи бункеров возле Пакистана на случай войны: СМИ - Фото
Индия-Пакистан (фото - EPA)

Власти страны считают, что подземные укрытия уменьшат панику среди приграничного населения и на спорной территории

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Власти Индии строят более 14 тысяч подземных укрытий для размещения семей, живущих вдоль границы с Пакистаном в штате Джамму и Кашмир на случай артиллерийских обстрелов. Об этом представитель индийских сил обороны, передает Reuters.

Так Индия намерена обезопасить людей возле их домов, чтобы не проводить эвакуацию.

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По словам военного, Пакистан применил оружие тяжелого калибра, обстреляв более десятка пунктов вдоль фактической границы с Индией, более известной как линия контроля, разделяющая на две части спорный регион Кашмир. Индийская армия осуществила ответный обстрел пакистанской территории.

Рахул Ядав, заместитель комиссара округа Пунч, заявил, что обстрелы вызвали "панику среди людей" и бункеры призваны уменьшить атмосферу страха в приграничных районах. 

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Кашмир - спорная область на северо-западе полуострова Индостан, исторически бывшее княжество в Гималаях. Раздел Кашмира не закреплен официальными соглашениями о границах, а сам регион является очагом напряжения между занимающими его странами, прежде всего Индией и Пакистаном - ядерными государствами, где у власти религиозно-националистические силы

Карта раздела Кашмира между Индией и Пакистаном (нажмите, чтобы увеличить):

Вчера, 27 февраля, военно-воздушные силы Пакистана сбили два индийских военных самолета. В ответ на это ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16 после того и захватили в плен двоих пилотов.

Смотрите также: Ответный удар: ВВС Индии сбили пакистанский истребитель

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Теги: Индия, пакистан, бункер, Кашмир
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