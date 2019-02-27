Индия привела армию в боеготовность, Пакистан не хочет войны

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В Индии заявили, что привели армию в полную боевую готовность, а пограничники вдоль линии контроля в Кашмире готовы открыть огонь после эскалации конфликта с Пакистаном и трех сбитых самолетов обеих стран. Об этом сообщает The Times of India.

"Армия и пограничные войска находятся в состоянии полной боевой готовности на границе после того, как соседняя страна (Пакистан, - ред.) нарушила воздушное пространство, а также после ночных обстрелов пакистанскими военными линии контроля, которые велись по районам с гражданским населением", - говорится в сообщении.

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Индийские военные и пограничники находятся вдоль линии контроля в Кашмире, а также на границе Пакистана и Индии вне спорного штата Кашмир.

"Мы не хотим эскалации, мы не хотим идти на войну", - заявил в свою очередь представитель Вооруженных сил Пакистана Асиф Гафур, пишет местное издание МNS.

Также Гаруф подтвердил, что два индийских пилота были взяты в плен.

Госсекретарь США Майк Помпео отдельно поговорил с министрами иностранных дел Индии и Пакистана и призвал их "избегать эскалации любой ценой" и "дальнейшей военной деятельности" после авиаударов.

Информагентство ANI сообщает, что закрыто воздушное пространство над приграничными областями Индии и Пакистана для транзитных международных рейсов..

Кашмир - спорная область на северо-западе полуострова Индостан, исторически бывшее княжество в Гималаях. Раздел Кашмира не закреплен официальными соглашениями о границах, а сам регион является очагом напряжения между занимающими его странами, прежде всего Индией и Пакистаном.

Карта раздела Кашмира между Индией и Пакистаном (нажмите, чтобы увеличить):

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