У Авакова не ждут крупных провокаций под второй тур выборов

Правоохранители не прогнозируют масштабных провокаций до, во время и после второго тура выборов президента Украины, который состоится 21 апреля. Об этом на брифинге заявил советник министра внутренних дел Владимир Филенко.
"У нас нет оснований говорит о системной подготовке крупных провокаций, но мы готовы к тому, что могут быть отдельные проявления провокаций и незаконных действий на фоне напряжения, которое присутствует в обществе", - сказал он.
В МВД надеются, что их главные усилия по охране правопорядка закончатся после 21:00 в день голосования.
Полиция и другие службы возьмут под круглосуточную охрану участковые избирательные комиссии, добавил еще один советник министра внутренних дел Иван Стойко.
"Будет работать не меньше сил и средств, как было во время первого тура", - добавил он.
Читайте также: "Буду уважать выбор": Порошенко о возможной победе Зеленского