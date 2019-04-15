У Авакова не ждут крупных провокаций под второй тур выборов

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Правоохранители не прогнозируют масштабных провокаций до, во время и после второго тура выборов президента Украины, который состоится 21 апреля. Об этом на брифинге заявил советник министра внутренних дел Владимир Филенко.

"У нас нет оснований говорит о системной подготовке крупных провокаций, но мы готовы к тому, что могут быть отдельные проявления провокаций и незаконных действий на фоне напряжения, которое присутствует в обществе", - сказал он.

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В МВД надеются, что их главные усилия по охране правопорядка закончатся после 21:00 в день голосования.

Полиция и другие службы возьмут под круглосуточную охрану участковые избирательные комиссии, добавил еще один советник министра внутренних дел Иван Стойко.

"Будет работать не меньше сил и средств, как было во время первого тура", - добавил он.

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