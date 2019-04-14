"Буду уважать выбор": Порошенко о возможной победе Зеленского

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Действующий президент Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, будет уважать выбор украинского народа в случае победы Владимира Зеленского на президентских выборах. Об этом он заявил во время выступления на НСК Олимпийский, куда не прищел его оппонент, передает корреспондент LIGA.net.

"Его приглашали на дебаты для того, чтобы он хоть что-то рассказал (…) Как он видит продолжение реформ президента Петра Порошенко, если, не дай Бог, он будет избран. Но это будет выбор украинского народа, и я буду его уважать, как и любой выбор", - сказал.

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Комментируя работу Верховной Рады в случае избрания Зеленского, Порошенко отметил, что нардепы определятся после того, как "хоть что-то услышал от него".

Ранее Порошенко предложил Зеленскому провести дебаты на НСК Олимпийский, куда шоумен позвал действующего президента, 14 апреля, потому что 19 апреля, в день, когда это хочет сделать Зеленский, дебаты, согласно закону, должны состояться в студии Суспільного. Зураб Аласания уточнил: для участия в передаче в 21:20 кандидаты могут присутствовать как в студии, "так и по телемосту с НСК Олимпийский, или парашютом из стратосферы".

Второй тур выборов состоится 21 апреля. Согласно первому соцопросу по повторному голосованию от группы Рейтинг, среди тех, кто намерен голосовать и уже определился с выбором: 71,4% - за Зеленского и 28,6% - за Порошенко.