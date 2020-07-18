У берегов Нигерии пираты захватили судно и похитили четверых украинских моряков

В МИД выясняют обстоятельства инцидента

В Гвинейском заливе, у берегов Нигерии пираты захватили танкер Curacao Trader и похитили 13 членов экипажа, среди которых четверо украинцев. Об этом hromadske сообщили в пресс-служба МИД Украины.

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Всего на корабле находились 19 членов экипажа.

В МИД сообщили, что посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела.

Ранее портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности на море, сообщил о похищении 15 членов экипажа Curacao Trader - вероятно граждан России и Украины.

По информации портала, судно захватили восьмеро вооруженных мужчин.

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Вадим Ребрина

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