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У экс-нардепа от партии Ляшко украли наградной пистолет

У экс-нардепа от партии Ляшко украли наградной пистолет - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
29.04.2020, 10:52

У экс-нардепа Василия Амельченко похитили наградное оружие

Полиция расследует кражу наградного пистолета, который принадлежал экс-нардепу от Радикальной партии Олега Ляшко Василию Амельченко. Об этом говорится в решении суда от 17 апреля, передает корреспондент LIGA.net.

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В ночь на 9 марта неизвестный проник в квартиру экс-нардепа и похитил наградное оружие марки CZ-75P-07, $2 000, а также золотые украшения и двое наручных часов на общую сумму 75 000 гривень.

Наградной пистолет нардеп получил в 2015 году, а в день кражи оставил его в выдвижном ящике в спальной комнате. В решении суда фамилия нардепа не указана, однако собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об Амельченко.

Решением суда полиция получила доступ к информации о телефонных звонках, зафиксированных в районе происшествия.

  • 5 февраля сообщалось, что Аваков наградил оружием более 400 человек за год.
Владислав Сердюк, Юрий Смирнов
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Нацполиция радикальная партия олега ляшко наградное оружие Василий Амельченко
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