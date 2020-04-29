У экс-нардепа от партии Ляшко украли наградной пистолет

Полиция расследует кражу наградного пистолета, который принадлежал экс-нардепу от Радикальной партии Олега Ляшко Василию Амельченко. Об этом говорится в решении суда от 17 апреля, передает корреспондент LIGA.net.

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В ночь на 9 марта неизвестный проник в квартиру экс-нардепа и похитил наградное оружие марки CZ-75P-07, $2 000, а также золотые украшения и двое наручных часов на общую сумму 75 000 гривень.

Наградной пистолет нардеп получил в 2015 году, а в день кражи оставил его в выдвижном ящике в спальной комнате. В решении суда фамилия нардепа не указана, однако собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об Амельченко.

Решением суда полиция получила доступ к информации о телефонных звонках, зафиксированных в районе происшествия.