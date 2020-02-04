Аваков наградил оружием более 400 человек за год - УП

Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр внутренних дел Арсен Аваков в 2019 году наградил огнестрельным оружием 438 человек. Об этом говорится в ответе МВД на запрос Украинской правды.

В МВД не назвали количество человек, которых наградили оружием по категориям (нардепы, спецназовцы, добровольцы, другие категории), а также отказались указать виды оружия, которым награждали людей, уточнив, на каждого владельца оружия (в том числе и на лиц, награжденных оружием) заводится личное дело.

Позже в МВД пообещали предоставить дополнительно перечень категорий лиц, награжденных оружием.

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