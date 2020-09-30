У Юрия Луценко рак: перенес восьмичасовую операцию, впереди – химиотерапия

Экс-генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что у него рак и он уже перенес хирургический этап заболевания

Экс-генеральный прокурор Юрий Луценко борется с онкологическим заболеванием. Он уже перенес хирургический этап болезни, впереди – химиотерапия. Об этом он написал в Facebook.

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Луценко рассказал, что сегодня закончился хирургический этап его заболевания: "Спасибо украинским и немецким врачам. Позади и восьмичасовая операция, и дни боли. Впереди – химиотерапия".

"Дорогие друзья, все будет хорошо", – заявил экс-генпрокурор, уточнив, что он остается в политике.

Юрий Луценко – нардеп Рады IV, VI и VIII созывов. Был министром внутренних дел в 2005-2006 годах и с 2007 по 2010-й. С мая 2016 года по августа 2019-го был генпрокурором.

29 сентября сообщалось, что Порошенко заразился коронавирусом.

Владислав Сердюк

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