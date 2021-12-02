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Убийство 6-летней в Харьковской области. Суд отправил 13-летнего убийцу в спецучреждение

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2021, 20:55
Убийство 6-летней в Харьковской области. Суд отправил 13-летнего убийцу в спецучреждение - Фото
Фото: khar.gp.gov.ua

Суд в Харьковской области отправил на три года в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков 13-летнего местного жителя, которого признал виновным в убийстве 6-летней девочки, которая жила по соседству. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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В подростку применили максимально возможную принудительную меру воспитательного характера в виде направления в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков сроком на три года. О мотивах несовершеннолетнего не сообщается. 

Досудебным расследованием установлено, что 28 июля в поселке Старый Салтов девочка ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком, и домой не вернулась.

К поискам девочки были привлечены правоохранители и общественность.

Около полуночи того же дня тело ребенка обнаружили в заброшенном доме. На теле были признаки насильственной смерти.

В прокуратуре отмечают, что, в связи с тем, что несовершеннолетний не достиг возраста уголовной ответственности, согласно требованиям УПК, к нему можно применить только принудительные меры воспитательного характера.

  • В июле 2021 года полиция задержала 15-летнюю жительницу села Шатрище Коростенского района, которую подозревают в убийстве 14-летнего жителя соседнего села Сингаи. В полиции говорят, что между ними были "длительные отношения", но недавно возник конфликт.

Вадим Ребрина
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убийство подросток
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