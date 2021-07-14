В Житомирской области по подозрению в убийстве подростка задержали 15-летнюю девушку

Полиция задержала 15-летнюю жительницу села Шатрище Коростенского района, которую подозревают в убийстве 14-летнего жителя соседнего села Сингаи. В полиции говорят, что между ними были "длительные отношения", но недавно возник конфликт.

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13 июля утром в полицию обратилась мать подростка из Сингаев, которая сообщила, что накануне вечером он ушел из дома и не вернулся.

Через несколько часов полицейские нашли его тело под грудой кирпича в заброшенном здании около села.

Было установлено, что причиной смерти парня стали ножевые ранения в грудь и шею, рассказали в полиции.

В ходе первоочередных мероприятий полицейские собрали доказательства против 15-летней жительницы села Шатрище.

Предварительно следствие установило, что накануне, около 20:00, подростки встретились в заброшенном здании, где между ними возник конфликт.

По словам начальника областного главка полиции Юрия Олейника, установлен ряд лиц, которые могли быть свидетелями или очевидцами убийства.

Правоохранитель говорит, что у жертвы с подозреваемой были "продолжительные отношения с телефонными разговорами, общением возле места жительства его и девушки". Однако, отметил Олейник, на протяжении последнего месяца между ними продолжался конфликт. Полицейские устанавливают, на какой почве он возник.

"Начальные показания девушки и дальнейшие, как показало следствие, очень различаются, поэтому версии оснований убийства малолетнего проверяются", – сказал полицейский.

По его словам, во время следственных действий изъята одежда с пятнами крови, скотч и канцелярский нож.

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Вадим Ребрина

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