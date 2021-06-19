Хотел сделать селфи. Под Киевом под колесами электропоезда погиб подросток – нацполиция
19.06.2021, 09:00
Место трагедии в Ирпене (источник - facebook.com_pol.kyivregion)
Вечером 18 июня в Ирпене под Киевом произошла трагедия. Желая сделать селфи, 13-летний подросток забрался на железнодорожный мост, а заметив приближение поезда – лег на рельсы. В итоге от полученных травм он погиб на месте, сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
На место событий прибыли правоохранители, было открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве.
Полиция призвала родителей быть более внимательными к детям, а молодых людей – не рисковать жизнью ради ярких кадров и не пытаться повторять сцены из блокбастеров.
- В ночь на 12 июня в поезде Рахов – Киев умер мужчина, несколькими часами ранее он упал с верхней полки.
Читайте также: ЧП в киевском метро. На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів рекламиРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии