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Хотел сделать селфи. Под Киевом под колесами электропоезда погиб подросток – нацполиция

19.06.2021, 09:00
Хотел сделать селфи. Под Киевом под колесами электропоезда погиб подросток – нацполиция - Фото
Место трагедии в Ирпене (источник - facebook.com_pol.kyivregion)

Вечером 18 июня в Ирпене под Киевом произошла трагедия. Желая сделать селфи, 13-летний подросток забрался на железнодорожный мост, а заметив приближение поезда – лег на рельсы. В итоге от полученных травм он погиб на месте, сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

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На место событий прибыли правоохранители, было открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Полиция призвала родителей быть более внимательными к детям, а молодых людей – не рисковать жизнью ради ярких кадров и не пытаться повторять сцены из блокбастеров.

Читайте также: ЧП в киевском метро. На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд

Дарья Мостовая
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поезд селфи киевская область ирпень железнодорожный мост
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