Хотел сделать селфи. Под Киевом под колесами электропоезда погиб подросток – нацполиция

Вечером 18 июня в Ирпене под Киевом произошла трагедия. Желая сделать селфи, 13-летний подросток забрался на железнодорожный мост, а заметив приближение поезда – лег на рельсы. В итоге от полученных травм он погиб на месте, сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

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На место событий прибыли правоохранители, было открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Полиция призвала родителей быть более внимательными к детям, а молодых людей – не рисковать жизнью ради ярких кадров и не пытаться повторять сцены из блокбастеров.

В ночь на 12 июня в поезде Рахов – Киев умер мужчина, несколькими часами ранее он упал с верхней полки.

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Дарья Мостовая

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