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Мужчина умер в поезде через несколько часов после падения с верхней полки

12.06.2021, 13:26
Мужчина умер в поезде через несколько часов после падения с верхней полки - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Ночью, 12 июня, в поезде №358 Рахов-Киев мужчина упал с верхней полки. Утром его состояние ухудшилось, он умер. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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Он упал с верхней полки приблизительно в три часа ночи. После падения он сообщил жене, что чувствует себя хорошо. Но утром ему стало хуже. Бригада поезда вызвала скорую помощь на ближайшую станцию – Фастов. По прибытию поезда медики зафиксировали смерть мужчины, ушибов не теле не обнаружили. 

В УЗ утверждают, что полка, с которой упал пассажир, была обустроена ремнями безопасности, но мужчина ими не воспользовался. Причины происшествия выясняют правоохранители и УЗ.

  • 7 июня в Пакистане столкнулись два поезда, погибли по меньшей мере 35 человек. 

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Владислав Сердюк
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поезд ﻿Укрзалізниця
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