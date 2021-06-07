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В Пакистане столкнулись два поезда: 35 человек погибли, до 20 пассажиров заблокированы

07.06.2021, 10:04
В Пакистане столкнулись два поезда: 35 человек погибли, до 20 пассажиров заблокированы - Фото
Столкновение поездов в Пакистане (Скриншот из видео tv9hindi)

В Пакистане в результате столкновения двух поездов погибли по меньшей мере 35 человек. Об этом сообщает Associated Press.

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Трагедия произошла в районе города Готки в провинции Синд на юге страны. Один из экспрессов сошел с рельсов, и в него врезался другой.

Министр железных дорог Пакистана Азам Свати заявил, что на данный момент 35 человек погибли и десятки пассажиров получили ранения. От 15 до 20 человек заблокированы в обломках поезда.

На место происшествия прибыли военные врачи и скорая помощь из ближайшего города. Также на вертолете отправили группу военных инженеров.

После масштабной железнодорожной катастрофы движение поездов приостановлено.

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Оксана Житнюк
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