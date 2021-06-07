В Пакистане столкнулись два поезда: 35 человек погибли, до 20 пассажиров заблокированы

В Пакистане в результате столкновения двух поездов погибли по меньшей мере 35 человек. Об этом сообщает Associated Press.

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Трагедия произошла в районе города Готки в провинции Синд на юге страны. Один из экспрессов сошел с рельсов, и в него врезался другой.

Министр железных дорог Пакистана Азам Свати заявил, что на данный момент 35 человек погибли и десятки пассажиров получили ранения. От 15 до 20 человек заблокированы в обломках поезда.

На место происшествия прибыли военные врачи и скорая помощь из ближайшего города. Также на вертолете отправили группу военных инженеров.

После масштабной железнодорожной катастрофы движение поездов приостановлено.

2 апреля на Тайване во время проезда через тоннель сошел с рельсов поезд Шулинь-Тайдун, в результате чего погибли десятки людей.

18 апреля сообщалось, что в египетской провинции Кальюбия потерпел крушение пассажирский поезд: погибли как минимум 11 человек, 98 — пострадали.

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Оксана Житнюк

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