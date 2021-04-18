UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Египте снова авария на железной дороге: погибли минимум 11 человек, до 100 пострадавших

18.04.2021, 22:34
В Египте снова авария на железной дороге: погибли минимум 11 человек, до 100 пострадавших - Фото
Фото: EPA

В египетской провинции Кальюбия потерпел крушение пассажирский поезд. Погибли как минимум 11 человек, 98 — пострадали, пишет Reuters со ссылкой на Минздрав Египта.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Поезд направлялся из Каира в Эль-Мансуру. По официальным данным, в 40 км к северу от Каира с рельсов сошли четыре вагона.

Причина аварии выясняется.

По данным министерства здравоохранения, более 50 машин скорой помощи доставили раненых в три больницы провинции.

Вместе с тем, по данным корреспондента телеканала Al Arabiya, с рельсов сошли восемь вагонов, погибли 32 человека, 109 получили ранения.

По сообщениям местных СМИ, машинист, его помощник и еще восемь человек были арестованы, а прокуратура страны начала расследование.

26 марта у города Тахта в регионе Сохаг, Верхний Египет, столкнулись два поезда. Минздрав страны сообщил о 32 погибших 84 пострадавших. На следующий день власти Египта сказали, что погибли 19 человек. 

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Египет железная дорога авария поезд
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 