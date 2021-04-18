В Египте снова авария на железной дороге: погибли минимум 11 человек, до 100 пострадавших

В египетской провинции Кальюбия потерпел крушение пассажирский поезд. Погибли как минимум 11 человек, 98 — пострадали, пишет Reuters со ссылкой на Минздрав Египта.

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Поезд направлялся из Каира в Эль-Мансуру. По официальным данным, в 40 км к северу от Каира с рельсов сошли четыре вагона.

Причина аварии выясняется.

По данным министерства здравоохранения, более 50 машин скорой помощи доставили раненых в три больницы провинции.

Вместе с тем, по данным корреспондента телеканала Al Arabiya, с рельсов сошли восемь вагонов, погибли 32 человека, 109 получили ранения.

По сообщениям местных СМИ, машинист, его помощник и еще восемь человек были арестованы, а прокуратура страны начала расследование.

26 марта у города Тахта в регионе Сохаг, Верхний Египет, столкнулись два поезда. Минздрав страны сообщил о 32 погибших 84 пострадавших. На следующий день власти Египта сказали, что погибли 19 человек.

Вадим Ребрина

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