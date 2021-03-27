Столкновение поездов в Египте: погибших оказалось почти вдвое меньше

Власти Египта изменили данные о погибших в результате столкновения двух поездов 26 марта. Первоначально сообщалось, что погибли 32 человека, сейчас — 19. Об этом сообщает BBC.

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Согласно сообщению, министр здравоохранения Хала Зайед заявила, что некоторые потерявшие сознание пострадавшие были ошибочно объявлены мертвыми на месте происшествия. По обновленной информации, пострадали 185 пассажиров.

Железнодорожная администрация Египта заявила, что неизвестные активировали экстренное торможение одного из поездов.

26 марта у города Тахта в регионе Сохаг, Верхний Египет, столкнулись два поезда. Минздрав страны сообщил о 32 погибших 84 пострадавших. О причинах трагедии не сообщалось.

Сейчас в Египте разворачивается еще одна проблема техногенного характера. В Суэцком канале сел на мель сухогруз Ever Given, заблокировав сотни судов.

Вадим Ребрина

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