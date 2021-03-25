Застрявший контейнеровоз не могут достать с мели. Пробка на Суэцком канале растет: видео
В Суэцком канале увеличивается затор из кораблей – причиной такой масштабной пробки стал 400-метровый контейнеровоз Ever Given, севший на мель и наглухо заблокировавший движение в обе стороны. Пока что все усилия по поднятию судна с мели не принесли результатов, пишет Reuters.
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Как отмечают эксперты в сфере судоходства, если в ближайшие несколько дней движение по каналу не будет восстановлено, судоходные компании вынуждены будут перенаправить судна в обход через южную часть Африки, что добавит примерно неделю к общему маршруту.
Сейчас на месте событий работают одновременно пять буксиров, которые пытаются сдвинуть Ever Given с мели – при этом допускается, что на это может уйти несколько недель.
- 23 марта контейнеровоз сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале.
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