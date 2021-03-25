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Застрявший контейнеровоз не могут достать с мели. Пробка на Суэцком канале растет: видео

25.03.2021, 11:22
Застрявший контейнеровоз не могут достать с мели. Пробка на Суэцком канале растет: видео - Фото
Застрявший контейнеровоз (фото - Media Suez Canal Head Office_EPA)

В Суэцком канале увеличивается затор из кораблей – причиной такой масштабной пробки стал 400-метровый контейнеровоз Ever Given, севший на мель и наглухо заблокировавший движение в обе стороны. Пока что все усилия по поднятию судна с мели не принесли результатов, пишет Reuters.

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Как отмечают эксперты в сфере судоходства, если в ближайшие несколько дней движение по каналу не будет восстановлено, судоходные компании вынуждены будут перенаправить судна в обход через южную часть Африки, что добавит примерно неделю к общему маршруту.

Сейчас на месте событий работают одновременно пять буксиров, которые пытаются сдвинуть Ever Given с мели – при этом допускается, что на это может уйти несколько недель.

  • 23 марта контейнеровоз сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале. 

Читайте также: В заливе Одессы сел на мель танкер, идет спасательная операция

Дарья Мостовая
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видео затор пробка Суэцкий канал Ever Given
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