Застрявший контейнеровоз не могут достать с мели. Пробка на Суэцком канале растет: видео

В Суэцком канале увеличивается затор из кораблей – причиной такой масштабной пробки стал 400-метровый контейнеровоз Ever Given, севший на мель и наглухо заблокировавший движение в обе стороны. Пока что все усилия по поднятию судна с мели не принесли результатов, пишет Reuters.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Как отмечают эксперты в сфере судоходства, если в ближайшие несколько дней движение по каналу не будет восстановлено, судоходные компании вынуждены будут перенаправить судна в обход через южную часть Африки, что добавит примерно неделю к общему маршруту.

Сейчас на месте событий работают одновременно пять буксиров, которые пытаются сдвинуть Ever Given с мели – при этом допускается, что на это может уйти несколько недель.

23 марта контейнеровоз сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале.

Читайте также: В заливе Одессы сел на мель танкер, идет спасательная операция

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.