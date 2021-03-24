UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Суэцкий канал заблокирован: 400-метровый контейнеровоз сел на мель – видео

24.03.2021, 10:00
Суэцкий канал заблокирован: 400-метровый контейнеровоз сел на мель – видео - Фото
Контейнеровоз Ever Given перегородил Суэцкий канал (Фото: Julianne Cona/Instagram)

Суэцкий канал в Египте заблокирован севшим на мель контейнеровозом, возникла пробка из грузовых судов, сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Судно Ever Given тайваньской транспортной компании Evergreen Marine пытаются снять с мели буксирами, но есть опасения, что операция затянется на несколько дней. Ever Given шел из Китая в Роттердам, инцидент произошел около 7:40 утра по киевскому времени во вторник, 23 марта.

Корабль 400 м длиной и 59 м шириной перегородил канал, который обеспечивает кратчайший морской путь между Азией и Европой. В обоих направлениях застряли десятки судов.

По сообщению Evergreen Marine, судно отклонилось от курса и село на мель из-за сильного ветра.

"Это самое большое судно, которое когда-либо садилось на мель в Суэцком канале", – сообщил BBC морской историк из США доктор Сал Меркольяно.

В сети появилось видео севшего на мель корабля и очереди из контейнеровозов:

Через Суэцкий канал проходит около 12% объема мировой торговли.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Суэцкий канал Ever Given Evergreen Marine
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 