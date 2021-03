Суэцкий канал заблокирован: 400-метровый контейнеровоз сел на мель – видео

Суэцкий канал в Египте заблокирован севшим на мель контейнеровозом, возникла пробка из грузовых судов, сообщает BBC.

Судно Ever Given тайваньской транспортной компании Evergreen Marine пытаются снять с мели буксирами, но есть опасения, что операция затянется на несколько дней. Ever Given шел из Китая в Роттердам, инцидент произошел около 7:40 утра по киевскому времени во вторник, 23 марта.

Корабль 400 м длиной и 59 м шириной перегородил канал, который обеспечивает кратчайший морской путь между Азией и Европой. В обоих направлениях застряли десятки судов.

По сообщению Evergreen Marine, судно отклонилось от курса и село на мель из-за сильного ветра.

"Это самое большое судно, которое когда-либо садилось на мель в Суэцком канале", – сообщил BBC морской историк из США доктор Сал Меркольяно.

В сети появилось видео севшего на мель корабля и очереди из контейнеровозов:

Через Суэцкий канал проходит около 12% объема мировой торговли.

В ноябре 2019 года в заливе Одессы сел на мель танкер Delfi.

10 сентября 2020 года танкер Delfi подняли и убрали с третьей попытки.

