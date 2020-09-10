Свершилось. Танкер Delfi убрали с одесского пляжа Дельфин — видео
10.09.2020, 07:43
Танкер Delfi убрали с пляжа (источник - Facebook_vladyslav.kryklii)
Спустя несколько месяцев и попыток судно все же сняли с мели и убрали с пляжа
Сегодня севший на мель на пляже в Одессе танкер Delfi убрали. Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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"Delfi покинул пляж Дельфин. Скучать не будем", — написал Криклий, а также выложил в telegram видео пустого пляжа.
- В ноябре 2019 года Delfi сел на мель возле одесского пляжа Дельфин. Предполагалось, что его уберут оттуда до марта 2020 года.
- 21 июня 2020 года из танкера разлилось топливо, пляж для посещений закрыли.
- 18 июля судно начали поднимать с мели, но попытка не удалась, 25 июля провалилась и вторая попытка.
- 26 августа Delfi поставили на киль, а на следующий день в его борту появилась огромная пробоина.
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