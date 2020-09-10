Свершилось. Танкер Delfi убрали с одесского пляжа Дельфин — видео

Спустя несколько месяцев и попыток судно все же сняли с мели и убрали с пляжа

Сегодня севший на мель на пляже в Одессе танкер Delfi убрали. Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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"Delfi покинул пляж Дельфин. Скучать не будем", — написал Криклий, а также выложил в telegram видео пустого пляжа.

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Дарья Мостовая

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