Одесса. В борту танкера Delfi появилась огромная пробоина

Пробоина таких размеров, что туда сейчас можно заплыть на лодке

В борту танкера Delfi за девять месяцев образовалась огромная пробоина. Об этом сообщил начальник администрации Одесского морского порта Руслан Сахаутдинов, передает местное издание Думская.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"После вчерашних работ правый борт поднялся из воды, и стало видно, что его практически нет - за девять месяцев его разбило о бетонный траверс пляжа. Пробоина таких размеров, что туда сейчас можно заплыть на лодке", - отметил Сахаутдинов.

Специалисты в течение нескольких дней должны решить, что делать с пробоиной, и на это понадобится около недели, отметил Сахаутдинов.

Также водолазы сегодня должны приступить к детальному обследованию правого борта. После этого будет составлен план по заделке пробоин и герметизации отсеков.

Сахаутдинов добавил, что к этапу возобновления плавучести танкера можно будет приступить примерно через неделю.

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.