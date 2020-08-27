Одесса. В борту танкера Delfi появилась огромная пробоина
Пробоина таких размеров, что туда сейчас можно заплыть на лодке
В борту танкера Delfi за девять месяцев образовалась огромная пробоина. Об этом сообщил начальник администрации Одесского морского порта Руслан Сахаутдинов, передает местное издание Думская.
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"После вчерашних работ правый борт поднялся из воды, и стало видно, что его практически нет - за девять месяцев его разбило о бетонный траверс пляжа. Пробоина таких размеров, что туда сейчас можно заплыть на лодке", - отметил Сахаутдинов.
Специалисты в течение нескольких дней должны решить, что делать с пробоиной, и на это понадобится около недели, отметил Сахаутдинов.
Также водолазы сегодня должны приступить к детальному обследованию правого борта. После этого будет составлен план по заделке пробоин и герметизации отсеков.
Сахаутдинов добавил, что к этапу возобновления плавучести танкера можно будет приступить примерно через неделю.
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