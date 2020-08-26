В Одессе пытаются поднять танкер Delfi - фото, видео

Пляж оцепили бойцы Национальной гвардии

Сегодня в Одессе пытаются поднять затонувший еще 21 ноября 2019 года танкер Delfi. Об этом сообщает местное издание Думская.

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Буксиры тянут танкер за металлический трос, чтобы выровнять легшее на борт судно. Со дна вокруг танкера вытащили валуны, к борту приварили мощные крепления для тросов, из танков откачали сотню тонн песка, загерметизировали их и наполнили воздухом.

Издание отмечает, что пляж оцепили бойцы Национальной гвардии. По состоянию на 10:05 из воды полностью показалась рубка судна, а в 10:16 - вся палуба.

Также сообщается, что в подъеме танкера задействованы буксиры Topaz N и Diamond N. По данным регистра судоходства, суда принадлежат фирме HENFORD LOGISTICS LIMITED, которая входит в группу компаний "Новороссийский морской торговый порт", являющуюся крупнейшим стивидором России.

Наталия Софиенко

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