В Одессе пытаются поднять танкер Delfi - фото, видео
Пляж оцепили бойцы Национальной гвардии
Сегодня в Одессе пытаются поднять затонувший еще 21 ноября 2019 года танкер Delfi. Об этом сообщает местное издание Думская.
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Буксиры тянут танкер за металлический трос, чтобы выровнять легшее на борт судно. Со дна вокруг танкера вытащили валуны, к борту приварили мощные крепления для тросов, из танков откачали сотню тонн песка, загерметизировали их и наполнили воздухом.
Издание отмечает, что пляж оцепили бойцы Национальной гвардии. По состоянию на 10:05 из воды полностью показалась рубка судна, а в 10:16 - вся палуба.
Также сообщается, что в подъеме танкера задействованы буксиры Topaz N и Diamond N. По данным регистра судоходства, суда принадлежат фирме HENFORD LOGISTICS LIMITED, которая входит в группу компаний "Новороссийский морской торговый порт", являющуюся крупнейшим стивидором России.
- В ноябре 2019 года танкер Delfi сорвало с якоря, и он сел на мель возле одесского пляжа Дельфин. Его должны были убрать с побережья еще до конца марта 2020 года.
- 18 июля начались работы по подъему затонувшего танкера. Однако поднять судно не удалось - лопнул трос буксировщика.
- 24 июля из Delfi разлилось топливо, пятно площадью 7500 кв.м движется в сторону пляжа. Водолазам не удалось закрепить тросы на борту танкера, чтобы снять его с мели.
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