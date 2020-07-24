Танкер Delfi не смогли поднять. Ситуацию могут признать техногенной катастрофой
С 27 июля операция по поднятию аварийного судна переходит под контроль Администрации морских портов
Сегодня, 24 июля, специалисты компании-подрядчика Smart Marine Concept, группа водолазов, экипажи двух буксиров и плавучего крана не смогли снять с мели затонувший на одесском пляже Дельфин танкер Delfi. Об этом сообщает Укринформ.
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Закрепить на корпусе судна стальные канаты, чтобы снять его с мели и поставить на киль, не удалось.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что с 27 июля операция по поднятию аварийного судна переходит под контроль Администрации морских портов.
"Но не дожидаясь этой даты, мы уже договорились с председателем Одесской ОГА Максимом Куцым провести в воскресенье комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации и квалифицировать событие как техногенную катастрофу, чтобы дать возможность АМПУ действовать по ускоренной процедуре и не тратить время на бюрократию", – подчеркнул Криклий.
- В ноябре прошлого года танкер сорвало с якоря - и он сел на мель возле одесского пляжа Дельфин. Его должны были убрать с побережья еще до конца марта 2020 года.
- 18 июля начались работы по подъему затонувшего танкера. Однако поднять судно не удалось - лопнул трос буксировщика.
- Сегодня, 24 июля, из танкера Delfi разлилось топливо, пятно площадью 7500 кв.м движется в сторону пляжа.
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