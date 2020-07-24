Танкер Delfi не смогли поднять. Ситуацию могут признать техногенной катастрофой

С 27 июля операция по поднятию аварийного судна переходит под контроль Администрации морских портов

Сегодня, 24 июля, специалисты компании-подрядчика Smart Marine Concept, группа водолазов, экипажи двух буксиров и плавучего крана не смогли снять с мели затонувший на одесском пляже Дельфин танкер Delfi. Об этом сообщает Укринформ.

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Закрепить на корпусе судна стальные канаты, чтобы снять его с мели и поставить на киль, не удалось.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что с 27 июля операция по поднятию аварийного судна переходит под контроль Администрации морских портов.

"Но не дожидаясь этой даты, мы уже договорились с председателем Одесской ОГА Максимом Куцым провести в воскресенье комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации и квалифицировать событие как техногенную катастрофу, чтобы дать возможность АМПУ действовать по ускоренной процедуре и не тратить время на бюрократию", – подчеркнул Криклий.

Наталия Медведева

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