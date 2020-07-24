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24.07.2020, 14:21

Одесса. Из танкера Delfi разилось топливо: пятно движется в сторону пляжа – фото

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Одесса. Из танкера Delfi разилось топливо: пятно движется в сторону пляжа – фотоОдесса. Из танкера Delfi разилось топливо: пятно движется в сторону пляжа – фотоОдесса. Из танкера Delfi разилось топливо: пятно движется в сторону пляжа – фотоОдесса. Из танкера Delfi разилось топливо: пятно движется в сторону пляжа – фотоОдесса. Из танкера Delfi разилось топливо: пятно движется в сторону пляжа – фото
Одесса. Из танкера Delfi разилось топливо: пятно движется в сторону пляжа – фотоОдесса. Из танкера Delfi разилось топливо: пятно движется в сторону пляжа – фотоОдесса. Из танкера Delfi разилось топливо: пятно движется в сторону пляжа – фотоОдесса. Из танкера Delfi разилось топливо: пятно движется в сторону пляжа – фотоОдесса. Из танкера Delfi разилось топливо: пятно движется в сторону пляжа – фото
Одесса. Из танкера Delfi разилось топливо: пятно движется в сторону пляжа – фотоОдесса. Из танкера Delfi разилось топливо: пятно движется в сторону пляжа – фотоОдесса. Из танкера Delfi разилось топливо: пятно движется в сторону пляжа – фотоОдесса. Из танкера Delfi разилось топливо: пятно движется в сторону пляжа – фотоОдесса. Из танкера Delfi разилось топливо: пятно движется в сторону пляжа – фото

Утром в день второй попытки поднять с одесского пляжа танкер Delfi из судна разлилось топливо. Площадь пятна – 7500 квадратных метров

Сегодня из затонувшего на одесском пляже Дельфин танкера Delfi произошел разлив топлива, площадь пятна – около 7500 квадратных метров. Об этом сообщил замначальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталий Караулов, передает Думская.

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По словам чиновника, пятно было обнаружено около 09:00. Разлив, вероятно, произошел из-за ошибки в установке заградительных бонов: они опускались под воду и пропустили покрытый пленкой верхний слой.

По данным корреспондента Думской, в 13:05 пятно пошло в сторону берега на песок пляжа.

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Сегодня будет вторая попытка поднять затонувший танкер, передает корреспондент LIGA.net из Одессы. Подъемом судна будет заниматься компания P&O Maritime одесского бизнесмена Андрея Ставницера. Если это не удастся, то эта задача ляжет на плечи Администрации морских портов.

Ставницер отмечает, что в этом случае Администрации морпортов придется разрабатывать новый план. Усложняет задачу мелкая глубина – к судну не могут подойти плавкраны. В худшем случае судно придется пилить прямо в море, что чревато вредом окружающей среде.

Если же танкер сегодня поднимут, его отведут в Черноморск и распилят на металлолом.

Фото - Думская

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Теги: одесса, топливо, судно, пляж, танкер, разлив, delfi
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