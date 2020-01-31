Затонувшее на пляже в Одессе судно должны убрать до конца марта

Скриншот из видеозаписи Радио Свобода

Севший на мель напротив пляжа в Одессе бункеровщик Delfi, который лежит на боку с конца ноября 2019 года, должны убрать до 31 марта. Эти сроки установил после переговоров с представителем владельца судна капитан Одесского порта Кирилл Цюпко, пишет Радио Свобода.

По словам чиновника, компетентный план подъема судна в Украине готовит только один научно-исследовательский институт, и недели на разработку плана им мало - нужно две.

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Одновременно с этим Администрация морпортов Украины готовит уборку судна с пляжа, если у судовладельца что-то пойдет не так. Максимальный срок работ - 120 дней.

21 ноября 2019 года ночью танкер Delfi с отказом двигателя сорвало с якоря в Одесском заливе, снесло к пляжу Дельфин, где оно село на мель. Всех моряков спасли

сорвало с якоря Длина судна - 60 метров, ширина - 10 м. Водоизмещение - около 1600 тонн.

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