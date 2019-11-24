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Авария танкера в Одессе. Механик рассказал подробности

Авария танкера в Одессе. Механик рассказал подробности - Фото
Константин Михайленко (фото - dumskaya.net)
24.11.2019, 13:05

Двое членов экипажа потерпевшего крушение танкера Delfi пока находятся в больнице

Старший механик Константин Михайленко потерпевшего крушение танкера Delfi заявил, что экипаж не подавал сигнал SOS, поскольку судно было полностью обесточено. Об этом сообщает Думская.

"Судно было полностью пустым, без груза. Максимальный экипаж у этого судна — пять человек, но втроем мы полностью обеспечивали его функционирование. Мы в Южном стояли в ожидании, и нас сорвало. Правда, один буй мы еще раньше потеряли. Мы не подавали сигнал SOS, так как нечем было подавать — судно было полностью обесточено. Еще аккумуляторы до часов пяти утра работали, и связь была, но мы даже не знали, где находились", - отметил механик.

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По его словам, к танкеру не могли подойти буксиры.

"То они потеряли буксировочный конец, то он сорвался. Просто в таких штормовых условиях сложно удержаться. Прятались мы на судне до последнего на мостике. Когда лежали уже на борту, то часть мостика затапливало. Помощь была постоянно на связи. Электричества не было, потому что судно было обесточено из-за шторма. Топливо перемешалось с водой", -уточнил он.

Он добавил, что без водолазов они оттуда не выбрались. Двое членов экипажа потерпевшего крушение танкера  Delfi пока находятся в больнице.

59-летнему капитану судна Анатолию Слынько медики поставили диагноз "общее переохлаждение", состояние - средней тяжести

После эвакуации спасатели говорили, что командир был в худшем состоянии из всех, ему было трудно двигаться самостоятельно. Также в больнице с острым трахеобронхитом остался и Михайленко из Херсона.

  • 21 ноября ночью танкер Delfi с отказом двигателя сорвало с якоря в Одесском заливе, после чего его снесло к пляжу "Дельфин", где оно и село на мель. Экипаж отказывался эвакуироваться – администрация порта не может начать аварийно-спасательные действия. Усложняло ситуацию и непрекращающийся сильный шторм.
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одесса танкер delfi
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