Авария танкера в Одессе: опубликовано видео с высоты

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После обеда с судна эвакуировали экипаж

Появилось видео с места крушения танкера Delfi в Одессе, снятое с высоты дроном. Запись опубликовало Радио Свобода.

На нем видно, как судно находится на мели недалеко от берега, а об него бьются крупные волны. На берегу видны спасатели, которые, вероятно, готовят эвакуацию экипажа Delfi.

  • Вчера ночью танкер Delfi с отказом двигателя сорвало с якоря в Одесском заливе, после чего его снесло к пляжу "Дельфин", где оно и село на мель. 
  • Экипаж отказывался эвакуироваться – администрация порта не могла начать аварийно-спасательные действия. Позже в Одесской ОГА заявили, что отказ, вероятно, связан с угрозами от владельца судна.
  • К полудню судно прибило к берегу - из него начала вытекать темная жидкость, похожая на мазут. На пляже чувствовался запах горючего. К 14:35 троих членов экипажа, находившихся на борту, спасли.

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Теги: танкер, одесса, авария, экипаж
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