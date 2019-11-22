Авария танкера в Одессе: опубликовано видео с высоты

Появилось видео с места крушения танкера Delfi в Одессе, снятое с высоты дроном. Запись опубликовало Радио Свобода.

На нем видно, как судно находится на мели недалеко от берега, а об него бьются крупные волны. На берегу видны спасатели, которые, вероятно, готовят эвакуацию экипажа Delfi.

Вчера ночью танкер Delfi с отказом двигателя сорвало с якоря в Одесском заливе, после чего его снесло к пляжу "Дельфин", где оно и село на мель.

сорвало с якоря Экипаж отказывался эвакуироваться – администрация порта не могла начать аварийно-спасательные действия. Позже в Одесской ОГА заявили, что отказ, вероятно, связан с угрозами от владельца судна.

отказывался эвакуироваться К полудню судно прибило к берегу - из него начала вытекать темная жидкость , похожая на мазут. На пляже чувствовался запах горючего. К 14:35 троих членов экипажа, находившихся на борту, спасли

Читайте также: Крушение танкера в Одессе может привести к экокатастрофе – ГПС