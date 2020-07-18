Танкер Delfi у побережья Одессы не смогли поднять с мели - ГСЧС
18.07.2020, 22:25
Фото: facebook.com/DeiOdesa
Завтра будет предпринята третья попытка
Две попытки эвакуации аварийного танкера Delfi у побережья Одессы оказались безуспешными. Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции в Одесской области.
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"К сожалению, две первые попытки оказались безуспешными из-за слабых тросов, один из которых оборвался", - сказано в сообщении.
Завтра будет предпринята третья попытка.
В инспекции отметили, что их специалисты контролируют процесс транспортировки танкера. Они периодически отбирают пробы морской воды для контроля загрязнения.
- В ноябре прошлого года танкер сорвало с якоря и он сел на мель возле одесского пляжа Дельфин. Его должны были убрать с побережья еще до конца марта 2020 года.
- 21 июня текущего года из танкера разлилось топливо, из-за чего пляж пришлось закрыть для посещений.
- 4 июля президент Владимир Зеленский заявил, что собственник судна должен был убрать Delfi с мели еще в ноябре 2019 года и вся ответственность теперь лежит на судновладельце.
- Сегодня начались работы по подъему затонувшего танкера.
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