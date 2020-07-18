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Танкер Delfi у побережья Одессы не смогли поднять с мели - ГСЧС

18.07.2020, 22:25
Танкер Delfi у побережья Одессы не смогли поднять с мели - ГСЧС - Фото
Фото: facebook.com/DeiOdesa

Завтра будет предпринята третья попытка

Две попытки эвакуации аварийного танкера Delfi у побережья Одессы оказались безуспешными. Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции в Одесской области.

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"К сожалению, две первые попытки оказались безуспешными из-за слабых тросов, один из которых оборвался", - сказано в сообщении.

Завтра будет предпринята третья попытка.

В инспекции отметили, что их специалисты контролируют процесс транспортировки танкера. Они периодически отбирают пробы морской воды для контроля загрязнения.

Вадим Ребрина
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