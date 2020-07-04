Кто-то должен нести ответственность: Зеленский о разливе из танкера Delfi

Президент считает, что вся ответственность лежит на собственнике судна, который должен был убрать танкер с мели еще в ноябре 2019 года

Президент Владимир Зеленский во время поездки в Одесскую область прокомментировал ситуацию с ликвидацией последствий аварии танкера Delfi, подчеркнув, что работы по подъему судна нужно было начинать еще в ноябре прошлого года и что ответственность за все должен нести его владелец.

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По словам Зеленского, то, что работы не начались в ноябре 2019 года, показало безответственность собственника судна, который фактически забыл о танкере. "Собственник хотел сэкономить и искал варианты наименьшего сопротивления", - отметил президент, добавив, что "кто-то должен нести ответственность".

Президент призвал проводить работы по ликвидации аварии качественно и установил дату 20 июля в качестве ориентира, когда они должны быть закончены. Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что его ведомство готово обеспечить круглосуточное подводное освещение и работу водолазов.

По словам одного из представителей компании, которая занимается подъемом танкера, "сейчас идут очень важные этапы, чтобы судно не треснуло".

В ноябре прошлого года танкер Delfi сорвало с якоря в Одесском заливе Черного моря и снесло к пляжу Дельфин, где оно село на мель. Прогнозировалось, что судно уберут с мели еще до конца марта 2020 года.

21 июня 2020 года из затонувшего танкера разлилось топливо: фото. Из-за этой аварии в Одессе решили закрыть пляж Дельфин.

24 июня в прокуратуре заверили, что море возле Delfi не загрязнено нефтепродуктами. К этой же позиции присоединились и власти Одессы.

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Дарья Мостовая

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