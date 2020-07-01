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Власти Одессы уверяют, что море у танкера Delfi не загрязнено нефтепродуктами

Власти Одессы уверяют, что море у танкера Delfi не загрязнено нефтепродуктами - Фото
Танкер Delfi возле одесского пляжа (Фото: omr.gov.ua)
01.07.2020, 11:50

По данным чиновников, сейчас вода в Черном море в районе танкера "абсолютно чистая"

Госэкоинспекция осуществляет ежедневный отбор проб морской воды в районе пляжа Дельфин у танкера Delfi, вода не загрязнена нефтепродуктами. Об этом в эфире Громадського радио заявил пресс-секретарь Одесской облгосадминистрации Денис Соколов.

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"Что касается Delfi, то Госэкослужба ежедневно принимает заборы воды вблизи затонувшего танкера. Сейчас вода там абсолютно чистая, то есть нет никаких нефтепродуктов. Сейчас мы пытаемся максимально мотивировать судовладельца, чтобы он наконец убрал затонувший танкер с побережья", - утверждает Соколов.

  • 21 ноября 2019 года ночью танкер Delfi с отказом двигателя сорвало с якоря в Одесском заливе, после чего его снесло к пляжу Дельфин, где оно и село на мель. Длина судна - 60 метров, ширина - 10 м. Водоизмещение - около 1600 тонн. Сначала экипаж отказывался эвакуироваться, но затем всех моряков спасли. Загрязнение превысило норму в 53 раза.
  • 21 июня произошел разлив нефтепродуктов из танкера. На опубликованном журналистами фото с дрона видно, что пятно частично распространилось за траверсы соседнего пляжа, где были отдыхающие.

Читайте также: Разлив из танкера Delfi. В Госэкоинспекции рассказали о масштабах загрязнения

 

Арина Толина
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