Власти Одессы уверяют, что море у танкера Delfi не загрязнено нефтепродуктами

Танкер Delfi возле одесского пляжа (Фото: omr.gov.ua)

Госэкоинспекция осуществляет ежедневный отбор проб морской воды в районе пляжа Дельфин у танкера Delfi, вода не загрязнена нефтепродуктами. Об этом в эфире Громадського радио заявил пресс-секретарь Одесской облгосадминистрации Денис Соколов.

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"Что касается Delfi, то Госэкослужба ежедневно принимает заборы воды вблизи затонувшего танкера. Сейчас вода там абсолютно чистая, то есть нет никаких нефтепродуктов. Сейчас мы пытаемся максимально мотивировать судовладельца, чтобы он наконец убрал затонувший танкер с побережья", - утверждает Соколов.

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