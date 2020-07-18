Не прошло и года. Танкер Delfi начали поднимать с мели одесского пляжа - видео

Судно хотят поставить на киль и убрать с пляжа, работы по подъему танкера уже начались

В Одессе начались работы по подъему затонувшего танкера, ведутся они с 06:00 утра. Видео, как судно готовятся выравнивать опубликовал в Youtube местный канал Новости 7 канал Одесса.

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Наклон танкера хотят довести до 45 градусов, а после - поставить его на киль и убрать с пляжа. Выравнивать Delfi планируют при помощи буксиров и канатов.

Людей с пляжа на время проведения работ попросили уйти, чтобы никто не пострадал, если один из тросов порвется. Сейчас пляж охраняется муниципальной охраной и силами Нацгвардии.

Дарья Мостовая

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