Не прошло и года. Танкер Delfi начали поднимать с мели одесского пляжа - видео
18.07.2020, 13:31
Танкер Delfi (фото - omr.gov.ua)
Судно хотят поставить на киль и убрать с пляжа, работы по подъему танкера уже начались
В Одессе начались работы по подъему затонувшего танкера, ведутся они с 06:00 утра. Видео, как судно готовятся выравнивать опубликовал в Youtube местный канал Новости 7 канал Одесса.
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Наклон танкера хотят довести до 45 градусов, а после - поставить его на киль и убрать с пляжа. Выравнивать Delfi планируют при помощи буксиров и канатов.
Людей с пляжа на время проведения работ попросили уйти, чтобы никто не пострадал, если один из тросов порвется. Сейчас пляж охраняется муниципальной охраной и силами Нацгвардии.
- В ноябре прошлого года танкер сорвало с якоря и он сел на мель возле одесского пляжа Дельфин. Его должны были убрать с побережья еще до конца марта 2020 года.
- 21 июня текущего года из танкера разлилось топливо, из-за чего пляж пришлось закрыть для посещений.
- 4 июля президент Владимир Зеленский заявил, что собственник судна должен был убрать Delfi с мели еще в ноябре 2019 года и вся ответственность теперь лежит на судновладельце.
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