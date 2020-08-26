Одесса. Танкер Delfi поставили на киль — фото, видео

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Танкер Delfi — уже на киле. Теперь его ждет герметизация, ремонт и транспортировка подальше от городского пляжа Одессы

Севший на мель на одесском пляже Дельфин танкер Delfi поставили на киль. Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Вскоре судно должны визуально осмотреть, провести герметизацию и ремонт. Как только будет обеспечен достаточный уровень плавучести танкера, его с помощью плавкрана и понтона транспортируют в определенное место подальше от городского пляжа.

Танкер Delfi поставили на киль
Танкер Delfi поставили на киль

"Для безопасности окружающей среды постоянно осуществляется зачистка танков и акватории от остатков нефтепродуктов. Постепенно, но уверенно движемся к цели", - добавил министр.

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Теги: одесса, судно, пляж, дельфин, танкер, delfi, киль, подъем
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