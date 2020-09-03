Собственника судна Delfi привлекли к ответственности, а на танкер наложили арест

Администрация морских портов просит суд взыскать с владельца севшего на мель судна около 2,4 млн грн

На компанию, которая владеет танкером Delfi, Mister Drake PC открыли производство — хотят взыскать почти 2,4 млн грн убытков. Кроме этого, в качестве обеспечения исковых требований было арестовано имущество компании — арестовали само судно, говорится в определении хозяйственного суда Одесской области от 1 сентября.

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Иск подало госпредприятие "Администрация морских портов Украины": в нем указывается, что из-за ликвидации последствий аварии судна украинская компания понесла убытки в размере 2 355 698,91 грн, которые и просит взыскать с владельца Delfi.

В ноябре прошлого года компания Mister Drake PC сообщила Администрации Одесского морпорта, что она владеет танкером Delfi и предоставила документы права собственности. После этого Администрация морских портов неоднократно просила собственника оплатить работы по ликвидации последствий аварии судна, но безрезультатно.

14 августа Администрация морпортов обратилась в суд с целью взыскать деньги, потраченные на поднятие танкера Delfi, с его владельца, а через несколько дней — подала ходатайство об аресте судна, чтобы обеспечить выполнение будущего решения.

Суд частично удовлетворил ходатайство об аресте, арестовав судно и позволив Администрации морпортов перемещать его.

Примечательно, что стоимость самого Delfi, как указал его владелец, составляет $35 000, что не покрывает и половину расходов украинской компании по поднятию судна. Поэтому если решение будет вынесено в пользу украинской компании, то даже продажа судна не сможет полностью покрыть затраты, понесенные на поднятие танкера с мели.

Первое заседание по делу состоится 23 сентября.

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Дарья Мостовая

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