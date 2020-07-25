Вторая попытка поднять танкер Delfi в Одессе не удалась: оборвался трос - видео

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С 27 июля операция по поднятию аварийного судна перейдет под контроль Администрации морских портов

Вторая попытка убрать затонувший на одесском пляже Дельфин танкер Delfi не удалась - оборвался один из тросов. Об этом сообщает Думская.

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Инцидент произошел в 15:30, через несколько минут после начала операции. Дальнейшие попытки сдвинуть танкер с места прекращены, водолазы обследуют район крепления тросов.

Танкер пытались поднять на прямой киль два буксира - "Австралия" и Balqis.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что с 27 июля операция по поднятию аварийного судна переходит под контроль Администрации морских портов.

Видео - Андрей Колисниченко, Думская.

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Теги: одесса, танкер, delfi
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