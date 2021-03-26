В Египте столкнулись два поезда, погибли 32 человека, десятки пострадали. Об этом сообщает Egypt Today.

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Как сообщается, столкновение произошло у города Тахта в регионе Сохаг, Верхний Египет. По данным Минздрава Египта, 84 человека получили ранения. Посольство Украины в Египте проверяет наличие украинцев среди жертв трагедии, сообщил в Twitter спикер МИД Олег Николенко.

В Сохаг для помощи пострадавшим отправилась министр здравоохранения Хала Зайед, передает египетский МОЗ в Twitter.

Egypt Today отмечает, что Министерство транспорта и Генпрокуратура Египта начали расследование. О причинах трагедии пока не сообщается.

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Марк Сировой

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