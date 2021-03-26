В Египте столкнулись два поезда, погибли 32 человека, десятки пострадали. Об этом сообщает Egypt Today.
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Как сообщается, столкновение произошло у города Тахта в регионе Сохаг, Верхний Египет. По данным Минздрава Египта, 84 человека получили ранения. Посольство Украины в Египте проверяет наличие украинцев среди жертв трагедии, сообщил в Twitter спикер МИД Олег Николенко.
#BREAKING | 32 people killed, 84 injured in Upper Egypt’s Sohag train collision- Health Ministry#EgyptToday #BreakingNews #Egypt #Sohag #Africa | #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارين #مصر pic.twitter.com/FDT2vSBPL3— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 26, 2021
В Сохаг для помощи пострадавшим отправилась министр здравоохранения Хала Зайед, передает египетский МОЗ в Twitter.
Egypt Today отмечает, что Министерство транспорта и Генпрокуратура Египта начали расследование. О причинах трагедии пока не сообщается.
- Сейчас в Египте разворачивается еще одна проблема техногенного характера. В Суэцком канале сел на мель сухогруз Ever Given, заблокировав сотни судов.
- Чтобы сдвинуть сухогруз с места сухогруз нужно удалить не менее 15 000 – 20 000 кубометров грунта. По оценкам инженеров, сдвинуть судно смогут в лучшем случае через пару недель.
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